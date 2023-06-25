Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Öte yandan olay anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Bacağı kırılan çocuk hastanede tedavi altına alınırken, hafif yaralanan diğeri ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuklar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ORDU AA- İlçenin Bahçelievler Mahallesi'nde 11 yaşındaki E.O. ile 13 yaşındaki E.O. yolun karşısına geçtikleri sırada, bir sitenin bahçesinde havlayan köpekten korkarak koşmaya başladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.