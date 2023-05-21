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İlçenin tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıktığını belirten Tandoğan, her yıl düzenledikleri "mayıs yedisi" etkinlikleriyle bu değerleri korumak ve tanıtmak istediklerini aktardı.

"Sakin şehir" unvanlı Perşembe ilçesinde ise yöresel lezzetler ve el sanatları ürünlerinin yer aldığı pazar kuruldu.

Tiyatro ekibinin de yer aldığı yürüyüşte, yöreye özgü müziklere vatandaşlar da alkışla destek verdi. Rıhtım bölgesinde sona eren yürüyüşün ardından Şehit Temel Şimşir Gemisi'ne binen bando ekibi deniz turu yapanlara gösteri sundu.

Denizaltılar milli ve modern sistemlerle modernize ediliyor

Denizaltılar milli ve modern sistemlerle modernize ediliyor

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