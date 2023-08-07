Haber: Beyza Betül Cihan

Konuyla ilgili olarak inceleme başlatan yetkililer, atıkları dereye bırakan tavuk firmasına 617 lira ceza uygulandığını açıkladı.

Çevre kirliliği konusundaki hassasiyetin arttığı günümüzde, böylesi bir ihlalin yaşanması tepkilere neden oldu. İçme suyu kaynağına atık atmanın çevreye ve halk sağlığına ciddi zararlar verebileceği belirtiliyor. Yetkililer, çevre koruma ve temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor ve benzer olayların yaşanmaması için daha sıkı denetimler yapılacağını duyurdu.