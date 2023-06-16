Ankara

Orman Genel Müdürlüğünden aldığı ve Kurumun 2022 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, Türkiye coğrafi konumu, iklimi, topografyası ve toprak şartları nedeniyle çölleşme/arazi tahribatına, erozyona ve kuraklığa karşı son derece hassas bir yapıya sahip. Bununla birlikte iklim değişikliği ve insan etkinlikleriyle birlikte erozyon ve kuraklığın etkileri giderek artıyor.

Arazi tahribatı sonucunda, sadece tarım arazileri ve meralar gibi üretim alanlarında değil aynı zamanda orman, sulak alan, bozkır ve maki gibi doğal alanlarda da ekolojik ve ekonomik verimliliğin azalması veya kaybı da görülüyor.

Yer kabuğu yüzeyindeki üst toprağın 1 santimetresi birçok faktöre bağlı olarak 100 ila 400 yıl arasında oluşurken, dünya çapında her yıl ortalama 75 milyar ton toprak su ve rüzgar erozyonu ile taşınıyor.

Söz konusu sorunlar dünya gündemindeki yerini korurken Orman Genel Müdürlüğü de ağaçlandırma, erozyon kontrolü, mera ıslahı, çölleşmeyle mücadele, sel ve çığ kontrolü çalışmaları yürüterek, entegre havza projelerini hayata geçiriyor ve uygulamalarını yapıyor.

Geçen yıl Kurumun yatırım programında yer alan Erozyonla Mücadele ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında, 16 bin 238 hektarı sel kontrolü olmak üzere toplam 36 bin 88 hektar alanda toprak muhafaza tesis (erozyon kontrolü), 88 bin 902 hektar alanda toprak muhafaza ve 10 hektar alanda "çığ kontrol" bakım çalışması tamamlandı.

Orman Genel Müdürlüğünün söz konusu çalışmaları yıllara göre incelendiğinde, erozyonla mücadele çalışmaları çerçevesinde 2018'de 86 bin 758 hektar, 2019'da 16 bin 538 hektar, 2020'de 20 bin 902 hektar ve 2021'de 36 bin 695 hektar alanda faaliyet gerçekleştirildiği görüldü.

Geçen yıl 36 bin 88 hektarda yapılan erozyon kontrol çalışması için 98 milyon 26 bin lira harcama yapıldı.

Mera ıslahı faaliyetleri kapsamında da 12 bin 893 hektar alanda çalışmalar tamamlandı. Söz konusu uygulamalar için 17 milyon 891 bin lira harcama gerçekleştirildi.

Murat ve Çoruh havzalarında erozyon kontrolü çalışması

Türkiye'deki su havzalarının ve doğal kaynakların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımına ilişkin orta ve uzun vadeli kararlara ve yatırım programlarına rehberlik sağlamak, toplumun havzaların ekolojik, ekonomik, sosyal, kültürel fayda ve hizmetleriyle ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin sürdürülebilir olarak karşılanması için yapılacak çalışmalara yol göstermek amacıyla hayata geçirilen "Ulusal Havza Rehabilitasyonu Strateji Belgesi"nin hazırlık süreci de 2021'de tamamlandı.

Bingöl, Elazığ ve Muş'u içine alan Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, 800 hektarda ağaçlandırma bakım, 140 hektarda rehabilitasyon, 7 bin 950 hektarda erozyon kontrolü, 1200 hektarda mera ıslahı çalışması yapıldı. Bu çalışmalar için 11 milyon 508 bin lira harcandı.

Ordu'nun 12, Tokat'ın 3 ilçesini kapsayan Bolaman Çayı Havzası Rehabilitasyon Projesi'nde, mera ıslahı, sel kontrolü çalışmaları, donanım alımı, teknik kapasite gelişimi ve diğer müşavirlik işlemleri için 1 milyon 829 bin lira yatırım yapıldı.

Yozgat, Sivas, Çorum ve Tokat'ı içine alan Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında da mera ıslahının yanı sıra diğer teknik yatırımlar için 5 milyon 676 bin lira ödenek ayrıldı.

Söz konusu çalışmalar için yapılan harcama 19 milyon 13 bin lirayı buldu.

AA