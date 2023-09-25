İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye-Adana kara yolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine 3 aracı durdurdu.

Araçlarda yapılan kontrollerde, Suriye uyruklu 17 düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

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Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

İşlemlerinin ardından 17 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA