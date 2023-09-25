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İşlemlerinin ardından 17 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Araçlarda yapılan kontrollerde, Suriye uyruklu 17 düzensiz göçmen in yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Osmaniye -Adana kara yolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine 3 aracı durdurdu.

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