EDİRNE AA- Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2002 yılından bu yana kentteki pek çok kültür hazinesini restore etti, atıl durumda olanları ise yeniden ayağa kaldırdı.

Ata miraslarının korunarak geleceğe taşınması için yapılan çalışmalarda kent için kültürel ve turistik değeri bulunan cami, hamam, türbe, çeşme ve çarşılar restore edildi.

Restorasyon çalışmaları titizlikle yürütülen ve ihyası tamamlanan eserlerin önde gelenlerinin başında "Enez Ayasofyası" olarak bilinen Enez Ayasofya Cami-i Şerifi bulunuyor.

Fatih Sultan Mehmet'in 1456'da Enez'i fethetmesi sonrası mihrap, minber ve minare eklenmesiyle camiye dönüştürülen 12. yüzyıla ait yapı, 2016-2021 arasındaki çalışmalarla restore edilip ibadete açıldı.

Enez Kalesi içinde yer alan atıl durumdaki caminin çatısı ve duvarlarında çalışmalar yapılırken, temelde de enjeksiyon sistemiyle güçlendirme gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ise üçüncü büyük sinagogu olan Edirne Büyük Sinagogu da aslına uygun restore edilip ayağa kaldırıldı.

Harap halde bulunan sinagog, 2011-2015 yıllarında yapılan kapsamlı çalışmayla restore edildi. Ön duvarı ayakta kalan yapının çöken çatısı ve duvarları aslına uygun yapılırken, sinagogda 2 bin metrekare kalem işi uygulaması gerçekleştirildi.

Edirne Büyük Sinagogu, Musevi cemaati tarafından özel gün ve bayramlarda ibadet için ziyaret edilirken, kentteki kültürel ve sanatsal etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.