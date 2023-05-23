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Yaren leylek ve ailesi, Karacabey Belediyesinin açtığı "yarenleylek.com" web adresinden 24 saat izlenebiliyor.

Her yıl leylek festivalinin yapıldığı, Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde temsil eden Eskikaraağaç'ın maskotu haline gelen Yaren Leylek , köyün turizmine de ciddi katkı sağlıyor.

Yavruları, yağmurdan ve güneşten koruyan leylek ailesi, dönüşümlü olarak avlanmaya çıkıp topladıkları besinleri yuvalarına taşıyor.

Yaren leylek ile eşi, bu yıl doğan yavrularıyla gün boyu nöbetleşe yakından ilgileniyor.

Doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Uluabat Gölü manzaralı yuvalarında Yaren, eşi "Nazlı" ve yavrularının görüntülerini kaydetti.

Yaren, "Avrupa Leylek Köyü" Eskikaraağaç'ta, bu sene Yılmaz'ın evinin yanına taşınan yuvasında 4 yavru dünyaya getirdi.

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