Bursa

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Keles Belediyesi işbirliğiyle organize edilen kampta 11-15 yaş grubundaki çocuklar, Uludağ'ın güney eteğinde bulunan yaklaşık 500 dönümlük çayırlara sahip Kocayayla'da misafir ediliyor.

Kocayayla'ya yaklaşık 6 yıl önce Kırgızistan'dan getirilen, tarihteki Türk devletlerini simgeleyen 16 orijinal "Boz-Üy" adı verilen otağa yerleştirilen çocuklar, okçuluk, ata binme, çadır kurma ve ebru gibi birçok sanatsal ve sportif faaliyete katılıyor.

Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi'nde savaş hazırlıklarının yapıldığı bu bölgenin tarihteki önemini de öğrenen çocuklar, eğitmenlerinin gözetiminde hem öğrenip hem de eğlenerek moral buluyor.

İl AFAD Müdürlüğü Eğitim Şubesi Uzmanı Rumeysa Kocadere, kampta halen 21 erkek çocuğun bulunduğunu söyledi.

Erkek çocukların kampının ardından kızların da bu bölgede konuk edileceğini belirten Kocadere, "Çocuklarımız çok hoş bir vesileyle buraya gelmediler ama biz istedik ki burada çok iyi şekilde onlara Bursa'yı hem tanıtalım hem bir gönül bağı kuralım. Buradan ayrıldıkları zaman dönüp baktıklarında çocukluk anılarında iyi bir kamp anısı olsun. Bursa'ya da gönül bağlarının olmasını istedik." dedi.

Çocukların ata bindiğini, ok attığını, ebru gibi sanatsal faaliyetler yaptıklarını aktaran Kocadere, telsiz kullanımı, düğüm atma ve çadır kurma gibi eğitimler verdiklerini dile getirdi.

Kocadere, Kocayayla'nın tarihteki önemini de çocuklara anlattıklarını ifade ederek, "Çocuklarımız burada eğlenirken bir nebze olsun onlara bir şeyler öğretebiliyorsak, gönüllerine dokunabiliyorsak bizim için büyük mutluluk olacak. Burada çocuklarımızın barınması, yeme içmesi, ulaşımı, her şeyi devlet ve sivil toplum kuruluşlarınca, belediyemiz tarafından karşılanıyor. Akşamları kamp ateşinin başında Yunus Emre'den, Dede Korkut hikayelerinden, Türk büyüklerinden sohbetler yapıyoruz." diye konuştu.

Orhan Gazi ve Nilüfer Hatun'un düğünü bu yaylada yapıldı

Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin de Osman Gazi'nin Bursa'yı fethetmeden önce ordusunu Kocayayla'da hazırladığını hatırlattı.

Orhan Gazi'nin Nilüfer Hatun ile düğününün de yapıldığı bölgenin özellikle hafta sonları yoğun ziyaretçi akınına uğradığını vurgulayan Keskin, şöyle devam etti:

"Şimdi de burada depremzede çocuklarımızı ağırlıyoruz. Buradaki faaliyette Keles Belediyesi olarak AFAD ile beraber hareket ediyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi, DAĞ-DER (Orhaneli-Keles-Büyükorhan-Harmancık ve Osmangazi'ye Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği), DEKAV (Dağ Yöresi Eğitim, Kalkınma ve Araştırma Vakfı) gibi kuruluşlar da bize destek veriyor. Burada sportif ve sanatsal faaliyetler yapılıyor. Psikolojik destek veriliyor. Çocuklarımız bu güzel yaylada dinlendirilmeye çalışılıyor. Birtakım faaliyetlerle kendilerine moral kazandırmaya çalışıyoruz. Bu noktada tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Konuklardan Necati Berat Bayezit, Bursa'ya depremden bir hafta sonra Hatay'dan geldiğini anlattı.

Depremde evlerinin ağır hasar gördüğünü belirten Bayezit, "Kocayayla'da tarihi bilgiler öğrendik. Burada eğlenceli vakit geçiriyoruz. Yeni arkadaşlar edindik. Eğlenceli aktiviteler yaparak tarihimizi de öğrendim. Buradan mutlu ayrılacağım." ifadesini kullandı.

Enes Tatar ise otağda kaldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Osman Gazi'nin askerlerini burada eğittiğini öğrendim. Eğlenceli aktivitelerle tarihimizi öğrendik. Burada yaptığımız etkinlikleri gidince ailemle paylaşacağım. Güzel bir anımız oldu." dedi.

AA