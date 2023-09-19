Haber: Mert Osman Erman

Ovidio Guzmán, 33 yaşında, cuma günü Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edildi.

Ocak ayındaki gözaltı, güvenlik güçleri ile kartel üyeleri arasında gerçekleşen ve 30 kişinin öldüğü kanlı bir çatışmaya dönüştü.

Babası Sinaloa uyuşturucu kartelinin kurucularından biri olan ve şu anda Colorado'da hapis cezası çeken Ovidio Guzmán, El Ratón (Fare) olarak biliniyor ve ABD'ye fentanil ithal etme dahil olmak üzere beş suçlama ile karşı karşıya.

Kısa 15 dakikalık bir duruşmada, turuncu renkte hapishane tulumu giymiş ve bir tercüman aracılığıyla konuşan Ovidio Guzmán, suçsuz olduğunu iddia etti.

Bir sonraki duruşma Kasım ayına planlandı.

Bir Washington Post tarafından analiz edilen verilere göre, şu anda eroinden 50 kat daha güçlü olan bir sentetik opioid olan fentanil, artık 18 ila 49 yaş arasındaki Amerikalılar için ölümün önde gelen nedeni.

Bazı durumlarda aşırı ağrıyı tedavi etmek için doktorlar tarafından reçete edilse de, yasa dışı olarak üretilen fentanil ABD'ye akın etti ve opioid ticaretini besledi. Fentanil aşırı dozlar, Amerika Birleşik Devletleri'nin karşı karşıya olduğu "tek büyük zorluk" olarak tanımlanmıştır, diyor ABD İç Güvenlik Sekreteri Alejandro Mayorkas.

Uyuşturucu Güvenliği İdaresi (DEA) ajanları, Sinaloa uyuşturucu kartelinin ABD'ye kaçak fentanilin büyük bir kaynağı olduğunu söylüyor.

El Chapo Guzmán'ın 2016'daki gözaltından ve ardından ABD'ye iadesinden bu yana dört oğlu - Los Chapitos (Küçük Chapos) olarak bilinirler - kartelin önde gelen rollerini üstlendiler.

DEA başkanı Anne Milgram'a göre, "Chapitos, ülkemizin karşı karşıya kaldığı en ölümcül uyuşturucunun üretimini ve ticaretini başlattı". Mayıs ayında, kardeşler avukatları aracılığıyla birlikte bir açıklama yaparak herhangi bir suçsuzluğu reddettiklerini ve kendilerinin kıl scapegoat olarak kullanıldığını söyledi.

"Hiçbir zaman fentanil veya türevlerini üretmedik, üretmedik veya pazarlamadık" yazdılar. Ovidio Guzmán'ın etkisi 2019'da Meksikalı silahlı kuvvetleri tarafından kısa süreliğine gözaltına alındığında ortaya çıktı.

Oğlunun gözaltına alınmasının ardından Sinaloa kartel üyeleri tarafından başlatılan şiddet, daha fazla kan dökülmemesi için Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador'un serbest bırakılmasını emretti. O, Ocak ayında büyük bir güvenlik operasyonuyla yeniden gözaltına alındı ve onu hapishane aracından çıkarmaya çalışabilecekleri endişesiyle Sinaloa'dan Meksika Şehri'ne bir helikopterle taşındı.