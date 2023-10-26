Filmin ekibinin, oyuncuların ve davetlilerin katılımıyla Kanyon AVM'de gerçekleştirilen gala öncesinde açıklama yapan yönetmen Gökhan Arı, 17 senedir sinema sektöründe olduğunu, 5 yıldır yönetmenlik yaptığını söyledi.

Oyun Bitti'nin yönetmenliğini yaptığı onuncu film olduğunu belirten Arı, "Sinemada yıllarca çok benzer şeyler izledik. Aslında böyle bir film yaparak kendi açımızdan risk almış olduk." dedi.

Gökhan Arı, denenmemiş farklı bir proje yapmak istediklerini, sonuç olarak da aksiyon ve gerilim türündeki filmin, dramdan doğan bir hikayenin ortaya çıktığını kaydetti.

Filmin konusuna ilişkin bilgiler veren Arı, "Aksiyonu ve gerilimi olabildiğince zirvede tutmaya çalıştık. Tarz olarak farklı bir iş yaptık. Seyircinin aslında dijitalde izlediği işleri sinemaya getirdik. Biz filmi yaptık, artık söz seyircinin." şeklinde konuştu.

Yapımcı Yakup Korkusuz, önce filmin senaryosunu okuduğunu, daha sonra senarist ve yönetmenle tanıştığını ve hikayeyi beğenerek filmi yapmaya karar verdiğini söyledi.

Filmin çok farklı bir senaryoya sahip olduğunu aktaran Korkusuz, "Benim dikkatimi çeken ilk şey senaryo oldu. Şu an yapılan filmlerin birçoğundan çok farklı. Bu iş benim işim diyerek bu yola girdim. Aksiyon dolu, dram dolu seyircilerin zevkle izleyebileceği bir film yaptık." dedi.

"Sadece oyunculuk değil beden gücü de gerektiren bir iş"

Oyuncu Can Nergis, aksiyonun ve duyguların bol olduğu bir proje olduğu için görüşmeler sonucunda filmde rol almayı hemen kabul ettiğini ve projeye çok hızlı bir şekilde adapte olduğunu söyledi.

Sadece oyunculuk değil beden gücü de gerektiren bir iş olduğunu vurgulayan Nergis, "Hepimizin de üstesinden geldiğini düşünüyorum. İlk oyun temalı işimizi çektik. Savaş oyunlarını oynayanları da ilgilendiren bir iş olduğu için hepsini özellikle hafta sonu sinemalara bekliyorum. Onlara özel güzel hediyelerimiz olacak. Bu oyunlarda kullandıkları ufak tefek bonuslar, oyuncuyla özel izlemeler olacak." ifadesini kullandı.

Nergis, aksiyon dolu, seyircilerin memnun kalacağı ve bu oyunun sadece çocukların oynadığı sıradan bir oyun olmadığını anlayacakları bir film olduğunu dile getirdi.

"İlk sahnelerde daha yorucu bir tempodaydık"

Oyuncu İlay Erkök, çekimlerin çok güzel geçtiğini belirterek, "Çünkü ekip ruhu çok iyi olunca bazı zor olan şeyler aslında çok kolaylaşabiliyor. İlker'i daha önceden tanıdığım için benim için bu bir avantaj oldu. Tanıdığı birini görmenin motivasyonu da arttırdığını düşünüyorum."

Çekimlerin yaklaşık bir ay sürdüğünü dile getiren Erkök, şunları söyledi:

"Sabah çok erken saatlerde başladık. O saatlerde başlarken de haliyle motivasyonumuzu çok iyi sağlamamız lazımdı. Filmin ilk sahnelerinde daha yorucu bir tempodaydık. Sonra ben ayağımı burkuyorum ve film boyunca Can benim en büyük destekçim oluyor, hep ona yüklenmek zorunda kalıyorum. Ben hiç zorluk yaşamadım gibi bir şey aslında. O yüzden çok güzeldi benim için."

Daha önce buna benzer bol aksiyonlu bir filmde rol almadığını belirten Erkök, "Daha önce silahın, aksesuarlar ve özel kıyafetler giyip bir mücadelenin içinde olduğum bir yapımda oynamadığım için çok da merak ettiğim bir şeydi açıkçası. Benim için çok heyecanlıydı." ifadesini kullandı.

"Bütün işi organize eden adamım"

Oyuncu İlker Aksum ise senaryoyu okuduğunda çok beğendiğini belirterek, "Aksiyon ve macerayı seven bir adamım. Hemen dahil olmak istedim. Filmde bütün işi organize eden adamım ama bambaşka sürprizler de var." dedi.

Bir oyuncu olarak çok zevk aldığı bir proje olduğuna işaret eden Aksum, "Bunu başardıysak, filmin bütününde seyirciyi tutabiliyorsak, seyirciyi alabiliyorsak, seyircinin dikkatini hiç dağıtmadan perdeye vurabiliyorsak ne mutlu bize." şeklinde konuştu.

Aksum, aksiyon sahnelerinde daha çok genç oyuncuların yer aldığını bu nedenle çok zorlanmadığını, başa benzer olaylar geldiğinde ne yapılacağının bilinmesi bakımından da filmin izlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Film hakkında

Başrollerini İlker Aksum, Can Nergis, Melih Selçuk ve İlay Erkök'ün paylaştığı 'airsoft' temalı aksiyon filmi "Oyun Bitti" bir ölüm kalım savaşını beyazperdeye taşıyor.

Yönetmenliğini Gökhan Arı'nın üstlendiği, senaryosunu Taner Şahin'in yazdığı aksiyon-gerilim türündeki filmin oyuncu kadrosunda Abdül Süsler, Ali Oğuz Şenol, Nur Erkoç, Onur Yaprakcı, Bulut Genç, Doğaner Çıtak ve Oğuzhan Kansız da yer alıyor.

Yapımını Yakamoz Film'in, yapımcılığını Yakup Korkusuz'un üstlendiği film, "Bu sıradan bir oyun değil!" sloganıyla 27 Ekim'de vizyona girecek.

Filmin konusu kısaca şöyle:

"Airsoft oyunlarına meraklı Cenk, Cihan ve arkadaşları, bir Rus airsoft takımının kendileriyle para ödüllü bir maç yapmak istediklerini öğrenir. Teklifi kabul eden ekip, oyunun oynanacağı adaya gider ancak oyun başladıktan kısa süre sonra yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu fark ederler. Rus takımının elindeki silahlar gerçektir."