Avrupa'nın en büyük akvaryumu olan Oceanografic Valencia, 18 Haziran'da planlanan bir operasyonla, Rusya'nın saldırısı altında bulunan Harkiv'deki Nemo Akvaryumu'ndan iki beyaz balinayı kurtardı.

Balinaların Valencia'ya getirilmesi, çeşitli kuruluşların ortak operasyonuyla gerçekleştirildi. Bu operasyonun amacı, Harkiv'deki çatışma ortamından kaçan ve sağlık durumu risk altında olan balinaları güvenli bir şekilde yeni yaşam alanlarına taşımaktı. Operasyona, Oceanografic Valencia, Georgia Akvaryumu ve SeaWorld'den deniz memelileri uzmanları ile Ukraynalı bakıcılar katıldı.

Plombir adındaki 15 yaşında erkek ve Miranda adındaki 14 yaşında dişi beyaz balinalar, Harkiv'den uzun bir yolculuğun ardından Valencia denizcilik merkezine 18 Haziran gecesi ulaştı. Yolculukları sırasında önce Harkiv'den Odesa'ya 12 saatlik bir kara yolculuğu yaptılar ve Odesa'da sağlık kontrolleri için durakladılar. Ardından Moldova sınırına doğru kara yolculuklarına devam ettiler. Avrupa Birliği Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi'nin (OLAF) işbirliği ile sınır geçişleri hızlandırıldı ve Kişinev havaalanına varış süresi kısaltıldı.

Operasyonun başarılı olmasıyla birlikte, balinaların Valencia'da yeni yaşamlarına uyum sağlamaya başladıkları ve sağlık durumlarının stabil olduğu belirtildi. Bu tür operasyonlar, doğa koruma ve deniz memelilerinin sağlığının korunması açısından büyük önem taşımaktadır.