Malatya

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Bakan Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Cuma namazını Büyükşehir Belediyesi yanındaki Sümer Camisi'nde kılan Bakan Özhaseki, aynı bölgede Emlak Konut tarafından depremzede esnaf için yapılan iş yerlerini inceledi.

Büyükşehir Belediyesi'ndeki "Planlama Çalışması Toplantısı"na katılan Bakan Özhaseki, toplantının açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti, ölenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara hayırlı, uzun ömürler temenni etti.

Bu depremlerin bin yılın afeti olduğunu kaydeden Özhaseki, "Bizim bu topraklarda kurduğumuz medeniyetimizin başına gelebilecek en büyük afetle karşı karşıya kaldık. 11 vilayet etkilendi, onlarca ilçemiz, yüzlerce köyümüz sıkıntıya girdi. Binlerce vatandaşımız mağdur oldu. Bu arada 50 bin canımızı da toprağa verdik. Haliyle bu zararların giderilmesi açısından da devlet büyük bir mali külfetle karşı karşıya kaldı. Ama çok şükür bizler büyük bir milletiz. Böyle bir afetin altından bu millet kalkar. Hiç kimsenin endişesi olmasın." dedi.

Depremin olduğu ilk andan itibaren bakanların, bakan yardımcılarının, valilerin, kaymakamların, bölgede çalışabilecek herkesin görevlendirildiğini, 800 AK Parti'li belediyeyi en yakın olduğu yerlere yönlendirdiklerini ifade eden Bakan Özhaseki, "Daha sonra haliyle, iaşe gibi birtakım ihtiyaçlarını gidermesi noktasında gayretler oldu. Sonunda da haliyle insanların yerleşecekleri konutların yapılması meselesine konu geldi. Çok şükür hızlı davrandık. Ve bundan sonra da hızlı davranmaya devam edeceğiz, yaraları sarmaya da inşallah bundan sonra devam edeceğiz. Şundan herkes emin olsun. Devlet bizim devletimiz ve büyük bir devletiz, büyük bir milletiz. Çok şükür bu hasarları biz atlatırız ve bu yaraları sararız. Hiç kimse 'devlet bana yetişmedi, devlet benim ihtiyacımı karşılamadı, devlet beni görmedi' diyemez. Bundan emin olun. Ama haliyle bir çalışma süreci var. Bunu da hızlı şekilde atlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

170 bin civarında konutun inşaatı başladı

Bakanlık olarak rezerv alanlarda konutlar yaptıklarını, 170 bin civarında konutun inşaatının başladığını anlatan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Ufak tefek teslim ettiklerimiz de var. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi 311 bin konutluk rezerv alanındaki planlamalarımız bitti. Büyük bir kısmının ihalesi yapıldı. Bunlar bir sene içerisinde ortaya çıkacak ve teslim edeceğiz. Hak sahipliğini zaten belediye, kurullar bize verdikleri listeleri önümüzdeki günlerde biz buraları sağlayarak onlara, yerlerine teslim etmiş olacağız. Bunun dışında şehirlerdeki hayatın planlanması, oradaki yerel hareketliliğin öne çıkarılması, özellikle şehir merkezlerinde sıkıntı olan yerlerde bir an önce eski canlılığın sağlanabilmesi amacıyla yerinde dönüşüm meselesini de gündeme getiriyoruz. Bunun dışında birtakım değişik formülleri de gündeme getireceğiz. Bugün burada Malatya'mızda bu konuları ilgili sektör temsilcisi arkadaşlarımızla tartışacağız. Bir neticeye bağlayacağız. Nihayetinde biz çalışmalarımızı yaptık. Bakanlar Kurulu'nda da kabinede de Sayın Cumhurbaşkanı'mıza arz ettik. Bakan arkadaşlarımızın da hepsi bu konuda 'evet uygun formüller var' dediler. Şimdi biz yerelde de Malatya'mızda, Hatay'ımızda, Adıyaman'ımızda, Kahramanmaraş'ta bu düşündüğümüz formülleri ifade ederek ve karşımıza çıkabilecek sorunları da burada tespit edip cevaplarını hazırlayacağız. Büyük ihtimalle de en geç bir hafta içerisinde yeni önerilerimizi mutlaka millete aktarmış olacağız."

"Yeni yasalar da getireceğiz, biraz daha sert davranmaya devam edeceğiz"

Allah'tan bir daha böyle bir afet vermemesini dileyen Özhaseki, "Tevekkül Müslüman'ın işidir, güzeldir. Ama tedbir olmadan da tevekkül olmaz. Bundan sonrasıyla ilgili de tedbir anlamında gerekirse yeni yönetmelikler de yapacağız. Yeni yasalar da getireceğiz, biraz daha sert davranmaya devam edeceğiz. 1999 depremi bu millete büyük bir ders oldu. Ondan sonra yapılan yasalara uygun çıkarılmış olan, ortaya çıkan binaların çoğunun hasar görmediğini gördük. Eğer 1999'dan sonra çıkarmış olduğunuz, özellikle hükümetin ortaya koymuş olduğu o yasalara uygun olarak bir bina yapılmışsa, usulüne uygun yapılmışsa, malzeme seçiminde bir sıkıntı olmamışsa emin olun hiçbir binaya bir şey olmadı. Ama onlara uyulmamışsa, malzemeden ufak tefek kaçırılmışsa veya yapılmış, içinde oturulurken değişik kullanım amaçlı kolonlarda, kirişlerde kesme veya buna benzer işler yapılmışsa haliyle bir felaket de karşımıza çıkıyor. Biz bu yüzden önümüzdeki günlerde bir ders kabul ederek daha sıkı şekilde de bu işi devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

AA