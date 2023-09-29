Haber: Mert Osman Erman

Patlama, güneybatı Baluchistan eyaletinde bir caminin yakınında meydana geldi ve insanlar Peygamber Muhammed'in doğumunu kutlamak için toplandığında meydana geldi.

Baluchistan'daki yetkililer bir acil durum ilan ettiler. Saldırıyı üstlenen bir grup yok.

Bu arada, Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Peshawar Şehri yakınlarında bir camide ayrı bir patlama meydana geldi.

Mastung'daki sahneden gelen görüntüler, yaralıların acil müdahale ekipleri ve yerel halk tarafından kurtarılmasını gösteriyor.

AFP haber ajansına konuşan 49 yaşındaki Hazoor Bakhsh, "Ayaklarım titredi ve yere atıldım" dedi.

"Toz yerleştiğinde, insanların her yöne dağıldığını, bazılarının çığlık attığını diğerlerinin yardım çağırdığını gördüm."

Yerel hastaneler çok sayıda yaralı ile dolup taştı ve yerel yetkililer sosyal medyada kan bağışlarını talep ettiler

Baluchistan polis şefi Abdul Khaliq Sheikh patlamanın bir intihar saldırısı olduğunu doğruladı. Saldırganı durdurmaya çalışırken üst düzey bir polis memurunun öldüğünü söyledi.

Pakistan İçişleri Bakanı Sarfraz Bugti patlamanın "çok iğrenç bir eylem" olduğunu söyledi ve her iki bölgedeki "terörist saldırıları" kınadı.

Bu arada, Khyber Pakhtunkhwa polisinin sözcüsü, iki intihar bombacısının ve patlayıcılarla dolu bir aracın durdurulduğunu söyledi. Birinin "kapıda etkisiz hale getirildiğini" söyledi ve Hangu kasabasındaki bir polis kompleksi içinde bulunan bir camiye girmeye çalıştığında çatının altında mahsur kalan birkaç kişi olduğunu söyledi.

Afganistan ve İran'a sınır olan Baluchistan, Pakistan'ın en büyük eyaletidir ve sık sık Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) veya Pakistan Talibanları ve İslam Devleti gibi silahlı gruplar tarafından vurulmuştur.

Bu ayın başlarında, aynı bölgede bir patlamada tanınmış bir Müslüman lider dahil en az on bir kişi yaralandı

Ancak TTP, Cuma günkü patlamayla ilgisi olmadığını söyleyerek böyle bir saldırının politikalarına aykırı olduğunu belirtti. Grup, Khyber Pakhtunkhwa'daki saldırıyı da "şiddetle kınadı" ve "camilerin, okulların ve halk toplantılarının hedeflerimizden biri olmadığını" belirtti.

Pakistan'ın geçici Bilgi Bakanı Murtaza Solangi, "teröristlerin Peygamber'in doğumunu (SAV) ve Cuma namazını hedeflemeyi seçtiğini" yazdı ve bu durumun onların "herhangi bir din, ideoloji ve ahlakla ilgisi olmadığını" kanıtladığını söyledi.

Pakistan devleti, Peygamber Muhammed'in doğumunu İslam takviminin üçüncü ayının on ikinci gününde kutlar. Bu bir tatil günüdür, gün, Islamabad ve eyalet başkentlerinde silah selamları ile başlar ve kamu alanları renkli ışıklarla süslenir.

Hemen hemen tüm düşünce okullarından bilginler bu günü kutlamakta hemfikirdir. Sünni Barelvi düşünce okuluna ait olan Pakistan'daki çoğunluğun katıldığı birçok geçit düzenlenir.

Ancak bazı dini hareketler, onun zamanında ve sonraki yıllarda gerçekleştiğine dair kanıt olmadığı için geçitlerin düzenlenmesine karşı çıkarlar.