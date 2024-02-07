İslamabad

En son 25 Temmuz 2018'de yapılan genel seçimlerin ardından Güney Asya ülkesi, 16. Ulusal Meclis üyelerini seçmek için sandıkta tercihini yapacak.

Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri eski Başbakan Navaz Şerif ve eski Başbakan Benazir Butto'nun oğlu Pakistan Halk Partisi (PPP) lideri Bilaval Butto Zerdari, başbakanlık koltuğu için seçimlerdeki en güçlü iki aday olarak öne çıkıyor. Cezaevindeki eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) de yine öne çıkan partiler arasında gösteriliyor.

Seçim Komisyonu verilerine göre, 241,49 milyon nüfusa sahip Pakistan'da kayıtlı 128 milyon 585 bin 760 seçmen bulunuyor. Bu seçmenlerin 69,2 milyonunu erkekler, 59,3 milyonunu ise kadınlar oluşturuyor.

Temmuz 2018 seçimlerinde kadın seçmenlerin sayısı 46 milyon 756 bin 350 iken, bu sayı yaklaşan seçimlerde yaklaşık yüzde 27 artarak 59 milyon 322 bin 56'ya çıktı. 2018 seçimlerine oranla erkek seçmenlerin sayısı da yüzde 17 artış gösterdi.

18-35 yaş arası seçmenlerin sayısının 56,86 milyon olduğu Pakistan'da bu, toplam seçmen sayısının yüzde 44,2'sine denk geliyor.

Ülkede, 36-45 yaş arası seçmen sayısı da 28,7 milyon oldu.

Seçimlerde 150 siyasi parti, 17 bin 816 milletvekili adayı yarışacak

8 Şubat'ta düzenlenecek genel ve eyalet seçimlerine 150 siyasi parti katılacak.

Seçimlerde 17 bin 816 milletvekili adayının 11 bin 785'i bağımsız, 6 bin 31’i ise siyasi parti çatısı altında yarışacak.

Öte yandan oy verme işlemi için ülke genelinde, 90 bin 675 sandık kuruldu.

Ulusal Meclis'teki sandalye sayısı 336

Pakistan Ulusal Meclisi'nde 2023'e kadar 342 sandalye bulunuyordu. Seçim Komisyonu, Pakistan Ulusal Meclisi'ndeki sandalye sayısını, yeni nüfus verilerine göre 2023'te 342'den 336’ya düşürdü.

Ulusal Meclis'teki 336 sandalyeden 60'ı kadınlara, 10'u ise dini azınlıklara ayrılmış durumda. Bu, sadece 266 sandalye için milletvekillerinin yarışacağı anlamına geliyor.

Ulusal Meclis'te sandalye elde etme yarışına giren her siyasi parti, Seçim Komisyonuna önceden hazırladıkları 60'ı kadın ve 10'u dini azınlık olmak üzere 70 kişilik listeleri teslim ediyor. Bu 70 sandalye de oyların yüzde 5'inden fazlasını alan partiler arasında nispi temsil yoluyla paylaştırılıyor. Söz konusu 70 sandalye için milletvekilleri aday olmuyor.

Ulusal Meclis'teki 266 sandalye için 5 bin 121 milletvekili adayı yarışıyor. Bu, her bir sandalye için ortalama 19 milletvekili adayının yarıştığı anlamına geliyor.

Ulusal Meclis kurulduktan sonra, milletvekilleri başbakan olacak kişiyi belirlemek için parlamentoda oylama yapacak. Mecliste 169 salt çoğunluğu sağlayan aday, ülkenin 25. başbakanı olacak.

Eyalet meclisleri için 12 bin 695 aday yarışacak

Ülkenin 4 eyaletinde, Eyalet Meclislerindeki toplamda 593 sandalye için 12 bin 695 milletvekili adayı yarışacak.

Pencap eyaleti tüm seçmenlerin yüzde 57'sine ev sahipliği yapıyor. Pencap'ı yüzde 21 ile Sind, yüzde 17 ile Hayber Pahtunhva, yüzde 4 ile Belucistan ve yüzde 1 ile İslamabad Federal Başkent Bölgesi takip ediyor.

Pencap, en çok seçmene sahip eyalet

Pencap, 127 milyon 668 bin nüfusla Pakistan'ın en kalabalık eyaleti. Eyaletteki seçmen sayısı 73 milyon 207 bin 896.

En çok seçmene sahip Pencap Meclisi'nde 371 sandalye bulunuyor. Bunlardan 66'sı kadınlara, 8'i de dini azınlıklara ayrılmış durumda.

Pencap, Ulusal Meclis'te ise 173 sandalye ile temsil ediliyor. Bu yönüyle Pencap, siyasi partiler arasındaki rekabetin en yoğun olduğu eyaletlerin başında geliyor.

Sind

55 milyon 696 bin nüfuslu Sind eyaletinde 26,9 milyon seçmen bulunuyor.

Sind eyalet Meclisi'nde bulunan 168 sandalyeden 29'u kadınlara, 9'u ise dini azınlıklara ayrılmış durumda.

Sind eyaleti Ulusal Meclis’te 75 sandalye ile temsil ediliyor.

Hayber Pahtunhva

40,85 milyon nüfusa sahip Hayber Pahtunhva eyaletinde 21,9 milyon seçmen bulunuyor.

Hayber Pahtunhva eyalet Meclisi'nde bulunan 145 sandalyeden 26’sı kadınlara, 4’ü ise dini azınlıklara ait.

Hayber Pahtunhva eyaleti Ulusal Meclis’e 55 milletvekili gönderiyor.

Belucistan

14,89 milyon nüfuslu Belucistan'da seçmen sayısı 5 milyon 371 bin 947.

Ülkenin en büyük eyaleti Belucistan Meclisi'nde bulunan 65 sandalyeden 11'i kadınlara ve 3'ü dini azınlıklara ait.

Belucistan, Ulusal Meclis'e ise 20 sandalye gönderiyor.

İslamabad

Nüfusu 2,36 milyon olan İslamabad'da 1 milyon 83 bin 29 kayıtlı seçmen bulunuyor.

İslamabad Federal Başkent Bölgesi, Ulusal Meclis'e 3 milletvekili gönderiyor.