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Pakistan'da geçen sene muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle 1739 kişi hayatını kaybetmiş, felaketin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu açıklanmıştı.

Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurları , Pakistan 'da büyük hasara yol açıyor.

Yağışların etkisiyle başkentin bazı noktalarında taşkınlar oluştu.

Öte yandan İslamabad'ın Muhammedi Town Mahallesi'nde de yıkılan duvarın altında kalan bir çocuk yaşamını yitirdi.

Köprü inşaatında çalışan ve çadırlarında uyuyan işçilerden 12’si yıkılan duvarın altında kalarak hayatını kaybetti.

Başkentin Golra Mor bölgesinde yağışlar nedeniyle yapımı devam eden bir köprünün yakınındaki duvar yıkıldı.

Geo News televizyonundaki habere göre, başkent İslamabad'da şiddetli yağışlar etkili oldu.

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