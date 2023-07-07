Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Her yıl haziran-eylül döneminde meydana gelen muson yağmurları, Pakistan 'da büyük hasara yol açıyor.

Dün, Pencap ve Hayber Pahtunhva eyaletinde muson yağmurları nedeniyle 10 kişi ölmüştü.

Ülkede dünden bu yana devam eden muson yağmurlarında ölenlerin sayısı 17’ye yükseldi.

Yetkililer, Jhelum ve Chenbad nehirlerinin taşabileceği konusunda halka uyarıda bulundu.

Brezilya Amazonlarında yılın ilk altı ayında ormansızlaştırma yüzde 33,6 azaldı

Brezilya Amazonlarında yılın ilk altı ayında ormansızlaştırma yüzde 33,6 azaldı

Lahor genelinde şiddetli yağmurların yol açtığı kazalarda da 3 kişi öldü.

Muson yağmurlarının etkili olduğu Lahor’da bir evin çatısının çökmesi nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pencap eyaletinde şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.