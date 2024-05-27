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Afganistan ise Pakistan'ın iddialarını reddediyor ve ülkedeki güvenlik problemleriyle ilgilerinin olmadığını savunuyor.

İslamabad yönetimi, kendisine karşı savaşan Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve Afganistan'daki Taliban geçici yönetiminin bu örgüte karşı tedbir almadığını öne sürüyor.

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde terör saldırıları artış eğiliminde.

Çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcının ele geçirildiğine işaret edilen açıklamada, operasyonların sürdüğü bildirildi.

Açıklamada, çıkan çatışmalarda Tank'ta 10, Bağ'da 7 ve Hasan Kel'de 6 teröristin etkisiz hale getirildiği, 5 askerin ise yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, 26-27 Mayıs'ta Hayber Pahtunhva eyaletinin Hasan Kel, Tank ve Bağ bölgelerinde "teröristlere" yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

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