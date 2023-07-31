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Öte yandan intihar saldırısının Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng’in Pakistan ’a gelişinden birkaç saat önce gerçekleşmesi dikkati çekti.

Saldırıyla ilişkili olduğu iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Yetkililer, elde edilen verilerin, 200'den fazla kişinin de yaralandığı intihar saldırısının arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu gösterdiğini açıkladı.

Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva'nın Bajaur bölgesinde JUI-F mensuplarının dün düzenlediği kongreye yönelik intihar saldırısı nda, 14 ağır yaralının yaşamını yitirmesiyle, ölü sayısı 54'e çıktı.

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