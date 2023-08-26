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Sergiden tiyatroya, konserden çocuk aktivitelerine, film gösteriminden söyleşilere kadar birçok etkinliğin düzenlendiği festival yarın sona erecek.

Cam sanatçısı Aynur Bayram, Erzurum Erges Konağı'ndaki atölyesinde cam çubuklarıyla 1200 derece ısı kullanarak biblo ve hediyelik eşya gibi sanatsal ürünleri ortaya çıkararak hünerlerini sergiledi.

ERZURUM AA- Festivalin 7'nci gününde, kent merkezindeki etkinlik ve miting alanında sanatçı Uğur Işılak konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Işılak'a dinleyiciler eşlik etti.

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