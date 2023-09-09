BOGOTA (AA)

Panama Ulusal Göç Direktörü Samira Gozaine düzenlediği basın toplantısında, Panama ile Kolombiya sınırını birbirine bağlayan Darien Boşluğu'ndaki geçişlerin had safhaya geldiğini belirterek, göçmenler üzerindeki kontrollerin sıkılaştırılacağını bildirdi.

ABD'ye gitmek isteyenler için Panama'nın göç koridoruna dönüştüğünü vurgulayan Gozaine, "İmkanlarımız ve bütçemiz dahilinde, ülkeye yasa dışı girenler için sınır dışı edilmeleri dahil yeni önlemleri devreye alacağız. Nisan ayından bu yana 452 kişiyi sınır dışı ettik." ifadesini kullandı.

Resmi verilere göre, Panama'ya yasa dışı şekilde giren göçmenlerin ABD'ye ulaşması halinde sınır dışı edilecekleri yönünde uyarılar yapılmasına rağmen 2023'de 348 bini aşkın düzensiz göçmen Darien Boşluğu'nu aşarak Panama topraklarına giriş yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM), 14 Nisan'daki açıklamasında, Orta Amerika ülkesi Panama ve Güney Amerika ülkesi Kolombiya sınırında düzensiz göçmenlerin rotası olan Darien Boşluğu'ndan bu yıl geçmeye çalışan düzensiz göçmen sayısının 400 bine çıkabileceğini bildirmişti.