Haber: Mert Osman Erman

Pontif, grip ve akciğer iltihabı nedeniyle kişisel olarak Dubai zirvesine katılamadığından, mesajını Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Parolin tarafından okunmak üzere verdi. İklim konularına ilgi gösteren Papa Francis, COP28 veya bilinen adıyla Taraflar Konferansı'na hitap eden ilk Papa olma tarihi yapacaktı. Ancak 86 yaşındaki Katolik Kilisesi lideri, hala grip ve akciğer iltihabı nedeniyle yolculuğunu iptal etmek zorunda kaldı.

Onun yerine Kardinal Pietro Parolin, iklim değişikliğinin dünyada ne gibi etkiler yarattığı ve küresel liderlerin sorunla başa çıkmak için neler yapması gerektiği konusunda güçlü bir açıklama yaptı. Temelinde, iklim değişikliğinin büyük siyasi değişikliklere ihtiyaç duyulduğu mesajı vardı. Papa, COP28'in bir dönüm noktası olması gerektiğini söyledi.

Dünyayı kurtarmak için ekolojik geçişin, yenilenebilir enerjiye yönelmenin, "fosil yakıtların elimine edilmesinin ve daha az bağımlı yaşam tarzlarına eğitimin" bir parçası olabileceğini belirtti. Bu toplantıda kömür, petrol ve gazın gelecekteki kullanımına dair net bir açıklama yapma konusunda büyüyen politik momentum bulunmaktadır; bu, gezegenimizi zararlı ısıtan ana gaz kaynaklarıdır.

COP28'in başkanı Sultan Al-Jaber, bu yakıtların kullanımının "kaçınılmaz" olduğunu söyledi, ancak işlettiği petrol şirketi büyük çaplı bir üretim genişletmesine girişti. Papa'nın açıklaması, ekolojik ve iklim krizlerinin suçu fakirlere ve yüksek doğum oranlarına kaydırma çabalarını eleştirdi. Ayrıca, "ekolojik borçlardan derinlemesine endişe verici" olan en büyük karbon salan ülkeleri de eleştirdi.

Adil olacağını söyledi; bu ülkelerin, fosil yakıtları aşırı kullanmaları nedeniyle fakir ülkelerin mali borçlarını silmeleri gerektiğini söyledi. "Papa'nın mesajı, COP28'de küresel bir gözden geçirmeye ilişkin tartışmalara geçiş yaptığımız bu zamanda çok iyi zamanlamalıdır," dedi.