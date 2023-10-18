Papa, Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda, Orta Doğu'daki gelişmelere değindi.

İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği ve en az 500 Filistinlinin yaşamını yitirdiği saldırı sonrasında konuşan Papa Franciscus, "Bugün de düşüncelerimiz Filistin ve İsrail'e gidiyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Gazze'deki durum umutsuz. Lütfen insani felaketi önlemek için mümkün olan her şeyi yapın." dedi.

Dünyada pek çok savaş cephesinin açık olduğu bir süreçte çatışmanın genişlemesinin endişe verici olduğunu dile getiren Papa, "Silahlar sussun, yoksulların, halkların ve çocukların barış çığlıkları duyulsun." diye konuştu.

Katoliklerin ruhani lideri, barış çağrısını yineleyerek 27 Ekim Cuma günü Vatikan'da halka açık bir etkinlikle barış için dua günü yapacaklarını duyurdu.

Papa Franciscus, Hristiyan mezheplerini ve diğer dinlerin temsilcilerini de bu etkinliğe davet ederek "O akşam saat 18.00'de Aziz Petrus'ta dünya barışı için bir saat boyunca dua edeceğiz." ifadesini kullandı.

Papa, "şu an konuşulmayan ancak acı çeken" olarak nitelediği Ukrayna için de dua edilmesini inananlardan istedi.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 62 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihat üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetmişti.