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Nepal'deki sel ve heyelanlarda can kaybı 5'e yükseldi, 28 kişi kayıp

Nepal'deki sel ve heyelanlarda can kaybı 5'e yükseldi, 28 kişi kayıp

21 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), deprem in merkez üssünün, Angoram kasabasının 99 kilometre güneydoğusunda olduğunu açıkladı.

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