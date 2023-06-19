Ankara
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün, Angoram kasabasının 99 kilometre güneydoğusunda olduğunu açıkladı.
21 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
AA
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün, Angoram kasabasının 99 kilometre güneydoğusunda olduğunu açıkladı.
21 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
AA
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