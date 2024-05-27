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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) dün yapılan açıklamada, afette 150 ev ve yaklaşık 670 kişinin toprak altında kaldığının tahmin edildiği belirtilmişti.

Papua Yeni Gine Ulusal Afet Merkezinden yapılan açıklamada da 2 binden fazla kişinin diri diri toprak altında kaldığı, felaketin büyük yıkıma neden olduğu bildirildi.

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine 'de hükümet, 24 Mayıs'taki heyelanda toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini duyurdu.

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