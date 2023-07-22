Fenerbahçe, Zimbru maçı kadrosunu UEFA'ya bildirdi Fenerbahçe, Zimbru maçı kadrosunu UEFA'ya bildirdi
Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pilsen şehrinde düzenlenen şampiyonada Öznur Cüre Girdi, finalde Hint sporcu Sheetal Devi'yle karşılaştı

Rakibini 140-138 yenen milli sporcu, dünya şampiyonu oldu.

AA