Ankara
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pilsen şehrinde düzenlenen şampiyonada Öznur Cüre Girdi, finalde Hint sporcu Sheetal Devi'yle karşılaştı
Rakibini 140-138 yenen milli sporcu, dünya şampiyonu oldu.
AA
Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pilsen şehrinde düzenlenen şampiyonada Öznur Cüre Girdi, finalde Hint sporcu Sheetal Devi'yle karşılaştı
Rakibini 140-138 yenen milli sporcu, dünya şampiyonu oldu.
AA
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