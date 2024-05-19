Yeter, bu sezon bitsin artık!

Şampiyonluk hedefi ile çıkılan sezonda bir yönetim, beş hoca ve futbolcuları harcayan siyah beyazlılarda küme düşmemeye oynayan Hatayspor karşısında bir puanı zorlukla aldı.

Ligin en kötü futbolunu oynayan Beşiktaş'ın maçına tribünleri coşkuyla doldurup harika bir gösteri ile başlayan Beşiktaş taraftarına rağmen siyah beyazlı oyuncuların varlık gösterememesinin izahı yok!

Serdar Hoca'nın takımın başına gelmesiyle bir heyecan oluşmuştu ama tercihleri ile bu heyecanın bitmesine sebep oldu.

Musrati-Demir Ege ve Alex üçlüsünü tercih edip ikinci yarıda tamamen bu üçlüyü değiştiren Serdar Hoca neyi hedefledi ve neden böyle değişiklikler yaptı anlaşılmazken, geldiği zamandan bu yana ilk kez her aldığı topta kaleyi düşünen Gedson, jeneriklik bir gol attı.

Takımın kaptanlığını yapan Cenk'in maç boyunca sahada neden kaldığını anlamak mümkün değilken, kurtarıcı olarak varlık göstermeyen ve gelecek sene kadroda düşünülmeyen Aboubakar'ın sahaya sürülmesi de anlaşılamadı!

Maçın hakemine geldiğimizde ise, oyunu hızlandırması gerekirken adeta yavaşlatan ve ince verdiği kararlarla maçın gidişatına etki etmesi de kabul edilebilir değildi.

Beşiktaş için ligde ve kupada toplam iki maç kaldı.

Siyah beyazlıların karşısında hangi takım çıksa iştahı kabarıyor. Tarihinin en güçsüz ve en kötü takımını oluşturanları selamlamak da boynumuzun borcu olsun.

Gelecek sene için bu seneden eser ve iz bırakmamak gerekir. Bu sebeple yönetimin işi çok ama çok zor!

Hoca tercihinin çok önemli olduğu bir dönemeçte proje üretecek ve bunu uygulayacak bir hoca ile arkasında dimdik duracak bir yönetim olması şart oğlu şart!

Aksi halde "Pardon" demek hiçbir şeye fayda etmez!