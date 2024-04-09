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Başkentten geçen Seine Nehri etrafında yapılacak tören nedeniyle yaklaşık 15 metro durağı bu süreç içinde kapalı kalacak.

Bölge sakinleri için de geçerli olacak bu karekod uygulaması, törenden 1 hafta önce başlayacak.

Gerekli güvenlik taramaları yapıldıktan sonra kayıt yaptıranlara, törenin yapıldığı bölgeye erişebilmek için okutmaları gereken bir karekod gönderilecek.

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Ulusal basındaki haberlere göre, Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin yapıldığı bölgeye girmek isteyenler, 10 Mayıs itibarıyla İçişleri Bakanlığının erişime açacağı platforma kayıt yaptırabilecek.

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