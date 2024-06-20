Foruma Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakının (GAVI) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Jose Manuel Barroso'nun yanı sıra çok sayıda bakan ve uluslararası kuruluşun temsilcileri katılıyor.

GAVI, Afrika Birliği ve Fransa'nın girişimiyle düzenlenen forum, Afrika kıtasının aşı konusunda üretimini artırmak için çözümler ele almayı amaçlıyor.

GAVI Yönetim Kurulu Başkanı Barroso, forumun açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün dünyadaki tüm jeopolitik gerilimlere rağmen, basit ve kaçınılmaz bir gerçekle karşı karşıyayız, küresel sorunlara küresel çözümler gerekiyor." dedi.

Barroso, iklim değişikliği ve salgınların küresel çapta işbirliği ve dayanışma ile çözüme kavuşturulabileceğini ifade etti.

Dünya genelinde 2000'den bu yana 1 milyar çocuğun aşılandığını kaydeden Barroso, "Bu inanılmaz bir başarı ve bir çocuğun 5. yaş gününü kutlama olasılığının tarihte hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu söylemekten hepimiz gurur duymalıyız." diye konuştu.

Barroso, aşı konusunda daha fazla çalışmanın yapılması gerektiğini belirterek, halihazırda hiç aşılanmamış milyonlarca çocuk olduğunu ve yüz milyonlarca çocuğun da ölümcül hastalıklara karşı daha fazla aşıya ihtiyaç duyduğunu söyledi.