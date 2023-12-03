Haber: Mert Osman Erman

Bir adam, merkezi Paris'teki bir sokakta bıçak ve çekiç saldırısında, biri Birleşik Krallık vatandaşı olan iki kişi yaralandı.

Saldırı, Cumartesi günü yerel saatle 21:00'den (GMT 20:00) kısa bir süre önce Eyfel Kulesi yakınında meydana geldi.

Güvenlik servisleri tarafından bilinen 26 yaşındaki bir Fransız vatandaşı gözaltına alındı ve terörle mücadele savcıları soruşturma başlattı.

Yetkililer ölen kişinin bir Alman vatandaşı olduğunu doğruladılar.

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, saldırıya uğrayan kişinin Quai de Grenelle'de eşiyle birlikte olduğunu ve bıçaklanarak öldürüldüğünü söyledi.

Eşi, bir taksi şoförünün müdahalesiyle kurtarıldı ve şüphelinin, Seine Nehri'ni geçen yakındaki bir köprüyü kullanarak kaçtığını söyledi.

Ardından şüpheli, bakanın dediğine göre bir çekiçle bir kişiyi gözüne vurarak iki kişiyi daha saldırdı.

Şüpheli, Fransız medyasında Armand R olarak adlandırılan kişi, ardından polis tarafından Taser ile etkisiz hale getirildi ve terörle ilgili bir suç olarak Fransız hukukunda tanımlanan cinayet teşebbüsü şüphesiyle gözaltına alındı.

Yaralanan iki kişi - yaklaşık 60 yaşında bir Fransız ve bir İngiliz turist - acil servisler tarafından tedavi edildi ve hayati tehlikesi olmadığı belirlendi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı şöyle dedi: "Paris'te yaralanan bir İngiliz'i destekliyoruz ve yerel makamlarla iletişim halindeyiz."

Cumartesi gecesi Bir-Hakeim metro istasyonu çevresinde bir polis operasyonu başlatıldı ve yetkililer insanlara bölgeyi kaçınmaları konusunda uyardı.

Bay Darmanin, iddia edilen saldırganın "Allahu Akbar" (Allah en büyük) diye bağırdığını duyduğunu ve polise "Afganistan ve Filistin'de çok sayıda Müslüman'ın öldüğünden dolayı üzgün olduğunu" söylediğini belirtti.

Şüphelinin 2016'da başka bir saldırı planlamaktan suçlu bulunduktan sonra dört yıl hapis cezasına çarptırıldığını ve Fransız güvenlik servislerinin izleme listesinde olduğunu onayladı.

Bay Darmanin, şüphelinin ayrıca psikiyatrik bozukluklar yaşadığı bilgisini verdi.

Cumartesi günü şüpheli, sosyal medyada Fransız hükümetini eleştiren ve masum Müslümanların öldürülmesini tartışan bir video paylaşıldı, AFP haber ajansı bildirdi.

X'te (eskiden Twitter) yazan Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "terörist saldırı" tarafından etkilenen herkes için düşüncelerini gönderdi ve acil servislere tepkileri için teşekkür etti.

"Ulusal terörle mücadele savcılığı artık bu olayı aydınlatma sorumluluğunu üstlenecek ve adaletin Fransız halkının adına yerine getirilmesini sağlayacaktır," dedi.

Bu, bir öğretmenin Arras şehrindeki bir lisede bıçaklı saldırıda öldürülmesinden sadece iki aydan az bir süre sonra geldi ve Fransız hükümetini ülkeyi en yüksek ulusal güvenlik alarm seviyesine çıkarmaya zorladı.