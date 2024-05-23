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Büyükelçi Aybet, Türk lezzetlerinin "geleneksel, sıfır atık anlayışına dayalı ve sağlıklı" yönlerini ön plana çıkaracaklarını vurguladı.

Kars'ta davetsiz misafir tilki, piknikçilerin sofrasına ortak oldu

Kars'ta davetsiz misafir tilki, piknikçilerin sofrasına ortak oldu

Türkiye'nin tanıtımı için gastronomi etkinliklerine önem verdiklerini kaydeden Büyükelçi Aybet, geçen yılki programda 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay mutfağının tanıtıldığını dile getirdi.

Aybet, "Türk Mutfağı Haftasının" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimiyle 3 yıl önce başlatıldığını ve dünyanın dört bir yanında kutlandığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonuyla gerçekleştirilen tanıtım etkinliğine ilişkin Türkiye UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, değerlendirmelerde bulundu.

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