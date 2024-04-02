2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partilerinden aday gösterilmeyen 6 belediye başkanı, kesin olmayan sonuçlara göre tekrar seçildi.

Türkiye'de vatandaşlar yerel yöneticileri seçmek için ülkede kurulan yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullandı.

Partilerinden yeniden aday gösterilmeyen 5'i mevcut 1'i müstafi belediye başkanı da 31 Mart'ta yeniden yarıştı. Mevcut 2 belediye başkanı bağımsız olarak girdikleri seçimi kazanırken, 4'ü de yeni partileriyle sandıktan zaferle çıktı.

2019'da AK Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 29 Ocak 2021'de başkanlıktan istifa etti.

Daha sonraki süreçte İYİ Partiye katılan Arı, 2023'te milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Partiden aday olan Arı, yüzde 52,03 oy alarak belediye başkanlığını kazandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 2019'da MHP'den belediye başkanı seçilen Mürsel Yıldızkaya da bu seçimde CHP'den aynı görev için aday gösterildi. Yıldızkaya, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 47,91'lik oy oranıyla yeniden seçildi.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde de 2019'da İYİ Partiden seçilen Vedat Öztürk, 2024 seçimlerinde partisinden aday gösterilmedi. Bu seçimde CHP'den aday olan Öztürk, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 51,99 oy alarak başkan seçildi. Öztürk, 2014'te de AK Parti'den belediye başkanı seçilmişti.

Samsun'un Ladik ilçesinde AK Parti'li Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel'in vefatı sonrası Belediye Meclisince yapılan seçimde başkan seçilen AK Parti'li meclis üyesi Adnan Topal, partisinden aday gösterilmedi. Yeniden Refah Partisinden aday olan Topal, AK Parti'den aday gösterilen ve vefat eden Nurhan Yapıcı Özel'in kocası Gürkan Özel'e karşı seçimi yüzde 41,89 oyla kazandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2019'da AK Parti'den belediye başkanı seçilen Muammer Yanık, 2024'te aday gösterilmedi. Bağımsız aday olan Yanık, yüzde 42,75 oyla seçimi kazanarak yeniden belediye başkanı oldu.

Uşak'ın Banaz ilçesi Belediye Başkanı Zafer Arpacı ise AK Parti'den tekrar aday gösterilmeyince bağımsız aday olarak yüzde 32,79 oyla seçimi kazandı.