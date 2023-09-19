Haber: Mert Osman Erman

Yerel medya, Çin Dışişleri Bakanlığı'nın şehir kolunun 18 Ekim'e kadar verilerin sunulmasını talep eden bir mektup gönderdiğini bildiriyor.

Gereksinimler, finans merkezindeki sürekli ve geçici olarak ikamet eden tüm yabancı misyonların yerel çalışanları için geçerlidir.

Bu hamle, Hong Kong'daki kuralları anakaradaki kurallarla uyumlu hale getirecektir.

Hong Kong, 1997'deki Britanya yönetiminin sona ermesinden bu yana bazı özerkliğe sahip olmasına rağmen, Çin'in bir parçasıdır.

Ancak 2019'da aylar süren büyük gösterilerin ardından Pekin, şehir üzerindeki sıkı kontrolünü, birçok muhalefet biçimini yasaklayan sıkı ulusal güvenlik yasasını uygulayarak artırdı.

Bu yasa, yabancı hükümetlerle işbirliğini yasaklıyor.

Çin büyükelçilikleri ve konsolosluklarının Çinli çalışanları için zaten bir gereklilik olan bu, Hong Kong'da böyle bir politikanın uygulandığı ilk kez olduğuna inanılıyor.

Çin makamlarına sunulacak bilgiler, personelin iş unvanları, ikamet adresleri ve kimlik kartı numaralarını içerir.

Konsolosluklara, yerel medya tarafından belirtildiğine göre, yeni işe alımların kişisel bilgilerini işe başladıklarında 15 gün içinde bildirmeleri istenmiştir.

Mektup, toplanan verilerin, "yerel olarak istihdam edilen personelin varlığını yönetme işlevleri ile ilgili olarak görevlerini yerine getirmek için" diğer yetkililere iletilmesinin mümkün olduğunu belirtti. South China Morning Post bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Hong Kong'daki Komiserlik Ofisi, gereksinimlerin amacını belirtmedi.