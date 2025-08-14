NİHAT İLİKCİOĞLU’NA PLAKET TAKDİM EDİLDİ
Pop müziğin dikkat çeken ismi Pelin Suade, merakla beklenen yeni teklisi “YAZ” ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

Söz ve müziği Ozan Doğan’a, aranjmanı ise Kaan Malkoç’a ait olan bu hareketli parça, ritmi ve sözleriyle dinleyenlerin kalbini çalmaya aday.

Modern aşkların telefonla başlayıp yine telefonla sonlanmasını konu alan şarkı, güçlü melodisi ve enerjik temposuyla yaz mevsiminin ruhunu yansıtıyor. Şarkının klibinde ise Deniz Can Kutlu imzası var. Renkli ve dinamik sahnelerin yanı sıra dikkat çekici animasyonların kullanılması, klibe farklı bir hava katıyor.

Pelin Suade, müzikseverlerin daha önce Sezen Aksu’nun “Kaçın Kurası” yorumuyla, söz ve müziği Aslı Zen’e ait “Kara Kaplı Defter” ve İstanbul Türküsü “Yeminde Hare Var” ile tanıdığı güçlü bir ses. Kendisine has tarzı, sahne enerjisi ve etkileyici yorumuyla pop müzik sahnesinde kendine sağlam bir yer edinen Suade, yeni teklisiyle dinleyici kitlesini daha da genişletmeye hazırlanıyor.