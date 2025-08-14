HABER: DİNÇER KARACALAR



Türkiye’de sokakta yaşama şansı bulunmayan, felçli, yaşlı ve ağır hasta hayvanların bakımını üstlenen ilk ruhsatlı merkez olan ENCANDER (Engelli ve Muhtaç Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği), Avrupa standartlarında hizmet anlayışıyla fark yaratıyor. Dernek başkanı Zühal Kadıoğlu öncülüğünde kurulan bakım evi, bugüne dek yüzlerce canın hayata tutunmasını sağladı.



Veteriner hekim kontrolünde 7/24 bakım hizmeti verilen merkez, aynı zamanda Türkiye'deki hayvan hakları konusunda da yeni bir bilinç oluşturmayı hedefliyor. ENCANDER’in kapıları, yalnızca fiziksel engelli hayvanlara değil, istismara uğramış, yaşlılıktan terk edilmiş ya da tedavisi yarım bırakılmış tüm can dostlara açık.



Zühal Kadıoğlu:



> “Sokakta yaşayamayacak durumdaki bu hayvanlar, genellikle acı çekerek ölüme terk ediliyor. Biz bu düzeni bozmak için yola çıktık. ENCANDER bir barınak değil, tam donanımlı bir bakım evidir.”



Hayvan Haklarında Yeni Bir Sayfa

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış Türkiye’nin ilk özel bakım evi olan ENCANDER, sadece bir yardım kurumu değil; aynı zamanda hayvan hakları savunuculuğunda yeni bir model sunuyor.



Hayvanseverler tarafından gönüllü desteklerle ayakta duran merkez, şimdi Türkiye genelinde daha fazla cana ulaşabilmek için bağış ve birlik çağrısı yapıyor.