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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca dün düzenlenen saldırı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Kızıltaş, Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz'ün şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını duyurmuştu.

Basına kapalı gerçekleştirilen törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Vali Yardımcısı Ahmet Kavanoz, Belediye Başkan Vekili Ayten Altürk ve askerler katıldı.

Şehit Necdet Çalış'ın naaşı Adana'ya, Emrah Gündüz'ün cenazesi Erzincan'a, Fevzi Kızıltaş'ın naaşı ise Şanlıurfa'ya hava yolu ile uğurlandı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftü Yardımcısı İbrahim Sancar'ın okuduğu duanın ardından şehitlerin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehit ler Çalış, Gündüz ve Kızıltaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

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