İstanbul

Kurtköy Üstün Caddesi'nde bir sitenin istinat duvarı, sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle çöktü.

Bu sırada yolda bulunan servis minibüsü ile otomobil duvarın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, araçlarda 6 kişinin mahsur kaldığını belirledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan 5 kişi, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Ekiplerin araçta sıkışan 1 kişiyi kurtarmak için yürüttüğü çalışma devam ediyor.

AA