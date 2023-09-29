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Ekiplerin araçta sıkışan 1 kişiyi kurtarmak için yürüttüğü çalışma devam ediyor.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, araçlarda 6 kişinin mahsur kaldığını belirledi.

Bu sırada yolda bulunan servis minibüsü ile otomobil duvarın altında kaldı.

Kurtköy Üstün Caddesi'nde bir sitenin istinat duvarı , sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle çöktü.

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