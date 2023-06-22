Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaralı şoförü ve yolcuları otobüsten çıkardı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza da, İETT sürücüsü ve otobüsteki 3 yolcu yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Bu sırada yolda ilerleyen Gökhan Y. idaresindeki 34 TP 5938 plakalı İETT otobüsüne yandan çarpan otomobil, savrularak yolun karşı yönündeki ağaçlara çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle İETT otobüsü de kaldırımdaki ağaca çarptı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.