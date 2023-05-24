WASHİNGTON AA- ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Rusya'nın "bir Ukrayna sabotaj grubunun, ABD menşeli silah ve araçlarla ülkenin Belgorod bölgesine girdiği" iddiası üzerine, Washington yönetiminin, Ukrayna ordusuna Amerikan silahlarını paramiliter gruplara verme veya ülke sınırları dışında kullanma izni vermediğini ve söz konusu iddiaları araştırdıklarını söyledi.

Rusya'nın "bir Ukrayna sabotaj grubunun Belgorod bölgesine girdiği" iddiası, Washington'da gündeme geldi.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Pentagon Sözcüsü Ryder, Belgorod bölgesine yönelik haberleri gördüklerini ve sahadaki durumu yakından izlediklerini belirtti.

Ryder, "ABD hükümeti, Ukrayna ordusu dışında herhangi bir paramiliter örgüte Amerikan silahlarının transfer edilmesine izin vermedi. Ukrayna da bizden böyle bir talepte bulunmadı." dedi.

Sosyal medyadaki görselleri teyit edemeyeceğini belirten Ryder, ABD'nin, düzenli şekilde Ukrayna'ya verilen silahların sadece ülke içinde, ülkenin savunulması için kullanılması gerektiğini Kiev'e ilettiğini aktardı.

Ryder, silahların kullanımı konusunda sıkı bir protokolün de söz konusu olduğunu dile getirdi.

"Rusya topraklarına saldırıları teşvik etmiyoruz"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise CNN televizyonuna verdiği röportajda, Rusya'nın, ülkenin Belgorod bölgesine girdiğini iddia ettiği Ukrayna sabotaj grubuyla ilgili soruya, "bu saldırı hakkında çok fazla bilgileri olmadığı" yanıtını verdi.

Bu kişilerin, "görünüşe göre Ukrayna'daki savaşa sempati duyan Rus kökenli sempatizanlar" olduğunu belirten Kirby, "Bu gruplar hakkında motivasyonlarının ne olduğu ve bu saldırıları nasıl gerçekleştirdikleri hakkında pek fazla bilgimiz yok." diye konuştu.

Kirby, Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmesini teşvik etmediklerinin altını çizerek, odak noktalarının Ukrayna'nın kendi topraklarını savunabilmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

"Bu haberlerin gerçekliğinden şüphe ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matt Miller ise konuya ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"ABD'nin sağladığı silahların, bu saldırılarda kullanıldığına dair sosyal medya ve diğer mecralardaki haberleri gördük. Bu haberlerin gerçekliğinden şüphe duyuyoruz. Genel bir prensip olarak daha önce de dediğimiz gibi Rusya'nın içine yönelik saldırıları tavsiye etmiyoruz ve bunu açıkça belirttik. Ancak savaşı nasıl yürüteceği Ukrayna'ya kalmış."

Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun Rusya sınırlarına girdiğini, bu grubun etkisiz hale getirilmesi için Rus güvenlik güçlerinin önlem aldığını bildirmişti.

Sosyal medyada, Belgorod bölgesinde Rus birliklerince düzenlenen operasyonda öldürüldüğü iddia edilen onlarca Ukraynalı savaşçının cesetlerinin yanı sıra ABD menşeli silah ve zırhlı araçlara ait fotoğraflar paylaşılmıştı.