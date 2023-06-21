Ankara

Pentagon'da düzenlenen günlük basın toplantısında, bir gazeteci, Singh'e "ABD, Türkiye'ye karşı S-400'leri aldığı için birtakım adımlar atarken, bunu Hindistan'a karşı atmadı. İki farklı ülkeye karşı neden iki farklı tutum sergilendiği konusunda biraz konuşabilir misiniz?" sorusunu yöneltti.

Singh ise tüm müttefik ve ortaklarını, Rusya ile çalışmaktan kaçınmaya teşvik ettiklerini ve buna Hindistan ve Türkiye'nin de dahil olduğunu belirterek, "Ortada iki farklı ve çok farklı durum olduğunu düşünüyorum. Hindistan'a gelince, onların ekipmanlarını çeşitlendirmesine ve bunlarla entegre olma kabiliyetimize de güveniyoruz. " ifadesini kullandı.

Batılı ülkelerden Hindistan'a S-400 ve Rus petrolü konusunda ayrıcalık

Rusya, Hindistan ile savunma işbirliklerini ortak girişimlerle güçlendirirken, S-400 füze sistemlerini de 15 Eylül 2022'de teslim etmişti.

ABD ise Rusya ile Hindistan arasındaki S-400 tedarikine rağmen, Türkiye'ye karşı uyguladığı ABD Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası'nı (CAATSA), Yeni Delhi yönetimine karşı devreye almamıştı.

Hindistan'ın Rusya ile 2019'da yaptığı ve 2025'te teslim edilmesi planlanan 3 milyar dolarlık Akula tipi denizaltı anlaşması da bulunuyor.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB), yaptırım uyguladığı Rus petrolünün en büyük alıcısı konumuna gelen Hindistan'dan rafine petrol ürünleri alımını rekor seviyede artırdı. Bu durum, Avrupa'nın Rusya'ya enerji yaptırımları uygularken, ambargoları Hindistan üzerinden aştığı eleştirilerine neden oldu. Ancak ABD yönetimi, bu konudaki sessizliğini koruyor.

AA