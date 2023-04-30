İSTANBUL- Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını ağırladığı Pera Klasikleri konser serisinde bu ay, hem çağdaş Türk bestecilerin eserlerini hem de klasik batı müziğinden eserleri izleyiciyle buluşturan “Bir Nefesle Üç Yay” flütlü kuarteti konuk ediyor.

Çağ Erçağ, Anıl Acun Kıvrak, Esen Kıvrak ve Filip Kowalski’den oluşan topluluk, “Müzikal Portreler” temalı konserde Bach, Mozart, Piazzola ve Schubert eserlerini seslendirecek.

Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda, 6 Mayıs Cumartesi akşamı 19.30’da gerçekleşecek konser, dinleyicileri tarihi ve büyülü müze atmosferinde müzikal bir yolculuğa çıkaracak.

HABER: MERVE ELÇİ