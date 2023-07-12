İSTANBUL- Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, ünlü fotoğrafçı Isabel Muñoz’un ilk kez İstanbul’da izleyiciyle buluşturduğu ve tarihi yaklaşık 12.000 yıl önceye dayanan Taş Tepeler’den Göbeklitepe ve çevresindeki arkeolojik alanları çektiği fotoğraflardan oluşan Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikâye - Göbeklitepe ve Çevresinden Fotoğraflar sergisine sanatçı eşliğinde rehberli tur düzenliyor. Isabel Muñoz’un anlatımıyla gerçekleşecek sergi turunda ziyaretçiler, dünyanın en eski kült alanı olduğu tahmin edilen bu büyülü coğrafyada bilinmeyeni, gizem ve sanat eseri arasında gidip gelen sanrılı görüntülerini kaydetmekle yetinmeyip kadrajına yansıyan görkemli sahnelerin önünde adeta eğilen sanatçının yaşadığı deneyimi ilk ağızdan dinleme fırsatı bulacak.

Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikâye - Göbeklitepe ve Çevresinden Fotoğraflar, Muñoz’un etkileyici bakış açısından insanlık tarihinin bu gizemli coğrafyasını keşfetme imkânı sunarken ünlü fotoğrafçının kullandığı yeni yöntem ve baskı teknikleri açısından da sürprizler içeriyor. Sanatçının kadim zamanlarda yöre toprağının kullanılmasıyla uygulanan yöntemlerden ilhamla geliştirdiği “Tepetype” tekniğini ilk defa kullandığı fotoğraflar ve Karahantepe’deki insan başı figürüne EEG yardımıyla beynindeki elektrik dalgalarını yansıttığı sıra dışı otoportreyi de içeren ilgi çekici eser, bu yenilikçi çalışmalar arasında yer alıyor.

Fotoğrafçılık alanında pek çok uluslararası projeye imza atan, Mougins Fotoğraf Merkezi Direktörü François Cheval’in küratörlüğünü üstlendiği Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikâye - Göbeklitepe ve Çevresinden Fotoğraflar sergisi 17 Eylül tarihine kadar Pera Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

HABER: ERCAN AYDIN