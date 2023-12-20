Haber: Damla Oya Erman

Sadece iki bölümle başlayan bu epik mitolojik serüven, çarşamba günleri yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

Ünlü yazar Rick Riordan'ın aynı adlı roman serisinden uyarlanan Percy Jackson ve Olimposlular, tanrıların dünyasına ve kahraman Percy Jackson'ın öyküsüne dair soluksuz bir yolculuğa davet ediyor. Dizi, bu ikonik karakterin sıra dışı maceralarını ve mitolojiyle iç içe geçmiş dünyasını ekrana taşıyor.

Percy Jackson'ın hayranları, serinin detaylarına sadık kalarak beyaz perdeye uyarlanan bu diziyle sevilen karakterlerle yeniden buluşmanın keyfini çıkarıyor. Dizinin çarşamba günleri yayınlanacak yeni bölümleriyle izleyiciyi her hafta sürükleyici bir serüvenin içine çekecek.

Mitoloji meraklıları ve macera tutkunları için kaçırılmayacak bir yapım olan Percy Jackson, Disney+ platformunda izleyicilerle buluşuyor. Bu epik serüvene tanıklık etmek için diziyi keşfedin ve Percy'nin heyecan verici dünyasına adım atın!