Bir şirket bünyesinde çalışan personelin aylık maaşı belli kurallara göre hesaplanır. Personelin yaptığı fazla mesai, prim, çektiği avans ve işe gelmediği günler için kesilen ücret hesaplanarak yapılır. Tabii bunu her personel için tek tek elle kusursuz bir şekilde yapmak imkânsızdır. Bu yüzden şirketler bu hesaplamalar için personel takip sistemi programını kullanmaktadırlar. Bu sistemler oldukça kullanışlı ve güvenilirdir. Takip sistemleri kartla takip sistemi, parmak izi takip sistemi ve yüz tanıma sistemi olarak 3’e ayrılmıştır. Genellikle kartlı takip sistemi kullanılmaktadır. Bu sistemlerin kurulumu oldukça kolaydır.

İlk olarak fabrikanın girişine turnike sistemi kurulur. Bu turnike sistemlerinin yanında bir cihaz bulunur. Fabrika da çalışan bütün personeller bu cihaza tek tek tanıtılır. Daha sonra personeller bu turnikelerden kartlarını basarak geçerler. Aynı şekilde işten çıktıkları zamanda kartlarını basarak turnikeden geçiş yaparlar. Böylece cihaz her personelin işe giriş-çıkış saatlerini hafızasın kaydeder. Her gün günlük olarak hafızasında ki bu giriş-çıkış raporlarını ana bilgisayara iletir. Daha sonra ana bilgisayarda girilen tüm veriler depolanır ve kullanım için bekletilir. Ay sonu geldiği zaman personel maaşının hesaplanması için sistemde bulunan fazla mesai ücretleri, çekilen avanslar, işe gelmediği günlerde kesilen ücretler ve senelik izinden kullanılan haklar tek tek otomatik olarak hesaplanarak personelin maaşı hesaplanır. Böylece insan gücünden doğacak hatalar ortadan kaldırılır. Ayrıca kartı olmayan kişilerin fabrikaya girişine izin vermez. Böylece fabrikanın güvenlik önlemleri de alınmış olur. Personel takip sistemi fiyatları tercih edilen sisteme göre değişmektedir. Kartlı sistem personel takip sistemi fiyatı en yüksek olan sistemdir. Çünkü burada ekstradan bir kart ücreti vardır. En ucuz sistem parmak izi okuma sistemidir. Ayrıca turnikelere yerleştirilen cihazların depolama hafızalarına göre de fiyatlar değişmektedir.

Yüz tanıma sistemi ile kazanın

Son zamanlarda tercih sebebi haline gelmeye başlayan yüz tanıma sistemi, kişinin yüz algoritmasının sayısal değerlerine çevrilerek bu sayısal değerlerin karşılaştırılmasını yaparak yüzü eşleştiren sistemler bütünüdür. Bu aşamada teknolojinin geldiği son noktadır. Rağbet gören bu sistemin kullanılması yaygınlaşıp, firmaların buna bağlı olarak memnuniyetleri arttıkça yüz tanıma sistemi fiyatı düşüş göstermektedir.

Kullanıcılar bu sistemi en iyi, en doğru, zamanında, en son teknoloji ile uygulayabilecek, konusunda kuvvetli referans verebilecek, sadece kuruluma kadar olan aşamalarda değil, ayrıca kurulum sonrası servis hizmetini de en iyi şekilde verebilecek bir firmayı tercih etmelidirler.

Bu sistemin fiyatı, temelinde barındırdığı kalemlerin çeşidine göre değişiklik göstermektedir. Sitem temelinde ne kadar fazla özellik varsa yüz tanıma sistemi fiyatı da o kadar artmaktadır. Fiyatı belirleyen başlıca özellikler: Yüz tanıma kapasitesi, hızı, hassasiyeti, başarı oranı, sistemin bağlantı şekli, kullanılan yazılım, dokunmatik ekran olup, olmadığı, kullanılan kamera sisteminin kalitesi, algoritması sayılabilir. Sistemin iyi bir şekilde işlemesi ile kişinin yüz haritası, iki göz arasındaki açıklığı, kaş arasındaki boşlukların dudaklara olan mesafesi, alnın çeneye olan mesafesi, kulak memelerinin alt ucu ile burun arasındaki mesafe en iyi şekilde kodlanır. Yüz tanıma sistemleri günümüzde birçok alanda kullanılmaktadır. Personeli takip ve kontrol etmek, üye takip tanıma sistemi olarak, yemekhane olarak kullanılan yerlerde, turnikeli geçiş olan mekânlarda güvenliği sağlamak amacıyla, öğrenci takibi ve kontrolünü yapmak amacıyla kullanılmaktadır.

Geçişlerde turnike devreye başladı

Turnike sistemi artık günümüzde tüm site, okul ve iş yeri gibi kurumların girişlerinde birçok defa rastladığımız bir geçiş sistemi. Üzerinde manyetik bir kart okuyucu bulunan turnikeler güvenlik amacı ile kullanılmaktadır. Turnike üzerinde bulunan manyetik kart okuyucuya tanımlanan kartlar dışında geçiş işlemi yapılmamaktadır.

Turnike kullanımının genel amacı geçiş kontrolünü sağlamak olarak tanımlanabilir. Bu amaç kapsamında iş yerlerinde kullanılan turnikeler ile personel giriş çıkış kontrolü yapılmaktadır. Firmaların kendi bilgisayar ağlarına tanıttıkları yazılım kodları ile bunu gerçekleştirmektedir. Bu sayede bina içine girip çıkan herkesin kaydı alınmakta ve olası kötü durumlar engellenebilmektedir.

Manyetik kart okuyucunun dışında, parmak izi okuyucu manyetiğe sahip turnikelerde mevcuttur. Bu şekilde olan turnikelere giriş ve çıkışlarda kullanacağınız parmağınız tanımlanır. Parmak izi tanımlı olmayan kişiler bu turnikelerden geçiş yapamazlar. Aynı zamanda bazı güvenliğin en üst seviyede tutulması gereken, banka, avukatlık büroları, banka kasalarının bulunduğu alanlar ve bazı arşiv depolarının girişlerinde de yüz okuyuculu turnike sistemi kullanılmaktadır. Yüz hatlarının ve yüz çizgilerinin tanımlandığı bu tarz turnikelerden, tanımlanan kişiler dışında giriş ve çıkışa izin verilmez. Turnike sistemleri genellikle personel yoğunluğunun çok fazla olduğu iş yerlerinde kullanılmaktadır. Çoğu zaman site girişlerinde de bulunmaktadır. Hatta bazı apartman girişlerinde de tuşlu şifre girişi yapılarak kullanılan turnikeler mevcuttur. Kısacası günümüzde birçok yerde turnike sistemi karşımıza çıkmaktadır.