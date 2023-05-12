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Hastalığa sebep olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerektiği belirtiliyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran, eylül, aralık ve martta artış gösteriyor.

Dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölümcül olabiliyor.

Peru'nun bazı bölgelerdeki hastanelerde dang humması kaynaklı doluluk oranının oldukça yükseldiği kaydedildi.

Hükümet, hastalık nedeniyle 226 ilçedeki olağanüstü hal süresini 4 ay daha uzattığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, dang humması vaka sayısı 73 bine ulaşırken, 80 kişi hayatını kaybetti.

Peru Sağlık Bakanı Rosa Gutierrez açıklamasında, dang humması ile mücadele kapsamında 10 milyon dolar bütçe ayırdıklarını belirtti.

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