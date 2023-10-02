Haber: Damla Oya Erman

Geçen hafta sonu Instagram'da yayınlanan bir açık mektupta Jessica Mann, Shaka Johnson'ın bir avukatı olan Dayjia Blackwell'in "haksız tasvirini" eleştirdi.

Çevrimiçi olarak "Meatball" olarak bilinen Blackwell, geçen Salı günü canlı yayındayken gözaltına alındıktan sonra hırsızlık ve komplo dahil olmak üzere altı ağır suçlama ve iki kabahatle suçlandı.

Olayların kendi görüntülerinde Blackwell, gülerken, tezahürat yaparken ve "Polise ya beni bu gece hapse atın ya da işler karışacak - film olacak" dediği duyuluyordu.

Ancak Johnson, medya tepkisinin haksız olduğunu söyledi.

"Siyah ve kahverengi insanlara karşı yapılmış tam anlamıyla bir saldırı olarak tanımlanabilecek bir şeyi medyanın işbirliğini görmek beni hasta ediyor," yazdı.

Mann, Blackwell'i "canlı ve karizmatik" bir Siyah kadın olarak tanımladı ve sosyal medya içeriği ile "limanın dikkatini çektiğini" söyledi.

İçerik, dediği gibi, izleyicilerini "yükselten" saçma skeçler ve şakalar içeriyor.

Ancak Mann, yukarıda tanımlanan kişinin web sitelerinde "tıklama" yapmadığını savundu.

"Bu nedenle onun gözaltı fotoğrafını yayınlarsınız, gözyaşları yanaklarından aşağı akarken ve saçları karışmış bir şekilde hikayenizi satmak ve 'tıklama' almanız gerekir," diye yazdı Mann.

Mann ayrıca medyanın Blackwell'in 26 Eylül'deki olayları canlı yayınladığında "sadece halkın öfkesinin ham gerçekliğini yakaladığından başka bir şey yapmadığını" odaklanması gerektiğini savundu.

Mann, medyanın eylemlerinin "altta yatan katalizörünü" göz ardı ettiğini iddia etti - geçen ay Eddie Irizarry'nin trafik kontrolü sırasında ölümcül vurulması nedeniyle tutuklanan eski bir Philadelphia polis memuruna karşı açılan suçlamaların düşürülmesi. (Insider bunu ilk raporlamasında ele almıştır.)

Ancak geçen hafta 6ABC Philadelphia'ya konuşan Philadelphia'nın vekaleten polis komiseri John Stanford, Blackwell'i mağazadan mağazaya "yağmalayan bir konvoyun" başında olduğunu ve "hırsızlık yaptığını ve diğerlerini hırsızlık yapmaya teşvik ettiğini" suçladı.

Bir basın toplantısında, Apple, Lululemon ve diğer mağazaların yağmalandığını söyledi ve bunu Irizarry olayı etrafındaki öfkeyi sırtlayan "suç oportunisti" olarak nitelendirdi.

Ancak açık mektubun sonuç bölümünde Mann, "Nasıl olur da Dayjia'yı sadece bir aynayı tutan bir kişi olarak gördüğümüzde, olayların Philadelphia'nın çirkin yansımasını görmesine izin verdiğini görmeye devam ederken suçlu olarak tasvir ederiz?" diye yazdı.