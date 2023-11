Haber: Mert Osman Erman

Yıldız, bazı kütüphanelerin ve sınıfların cinsel içerikli veya cinsellik, cinsiyet kimliği ve ırk temalarına sahip kitapları kaldırması üzerine çıkan tartışmaya karıştı.

"Kafa karıştırıcı, öfkelendirici, sansürdür," dedi.

Florida yetkilileri, uygunsuz ve zararlı materyali sınırlamak istediklerini, ancak kitap yasağı olmadığını söylüyorlar.

Pink, özgür ifade hakkını savunduğunu söyleyen Pen America adlı bir kampanya grubuyla güçlerini birleştirdi.

Grup, Florida'nın tüm belgelenmiş örneklerin %40'ından fazlasını oluşturarak ABD'deki diğer tüm eyaletlerden daha fazla kitap yasaklamış olduğunu söylüyor. "Kitaplar çocukluğumdan beri benim için özel bir mutluluk kaynağı oldu ve bu nedenle kitapların okullar tarafından yasaklanmasını izlemeye isteksizim," dedi Pink, grup tarafından yayınlanan bir açıklamada.

"Özellikle ırk ve ırkçılık hakkında kitapları ve LGBTQ yazarlarına ve renkli yazarlara karşı olmak, nefret verici bir şeydir.

"Bu ülkede eşitlik konusunda birçok ilerleme kaydettik ve hiç kimse bu ilerlemenin geri alınmasını istemez."

Pen America'nın Yasaklanan Kitaplar Endeksi'nde görünen dört kitap, grup tarafından belirtildiğine göre, bu hafta Miami'deki gösterilerinde ve çarşamba günü yakındaki Sunrise'de seyircilere dağıtılacak. Bunlar şunlardır:

Toni Morrison tarafından yazılan Beloved - 1987 Pulitzer ödüllü eser, köleliğin dehşetleri ve mirası hakkında olan bu roman, Pen America'ya göre dokuz Florida okul bölgesinde "yasaklanmış"

Todd Parr tarafından yazılan The Family Book - aynı cinsiyet ebeveynleri içeren farklı aileleri anlatan küçük çocuklar için resimli bir kitap, üç bölgede listeye alınmış

Amanda Gorman tarafından yazılan The Hill We Climb - Şiir, Miami'deki bir okul kütüphanesinden ortaokul bölümüne taşındı

Reshma Saujani tarafından yazılan Girls Who Code - Geçen yıl Pennsylvania'daki bir bölge tarafından rapor edilen geçici olarak kaldırıldı, ancak Pen America'nın güncel listesinde görünmüyor

Pen America'ya göre, Florida'daki okul bölgesinin neredeyse yarısı "kitap yasaklama örnekleri" yaşamıştır. Grup, geçen yıl ABD genelinde okul kitaplarının kaldırılmasının üçte bir arttığını söylüyor.

Florida Eğitim Departmanı, "kitap yasağı olmadığını" söylerken, vali Ron DeSantis kitap yasaklama fikrini "bir aldatmaca" olarak nitelendirdi. Eğitim sisteminin "cinselleştirmenin ve yaşa uygun olmayan zararlı materyalin olmadığı" bir eğitim sistemine sahip olmasını istediğini söyledi.

Bu yılın başlarında şunları söyledi: " 'kitap yasağı' aldatmacasını ortaya çıkarmak önemlidir çünkü bu, bazılarının okullarımızı öğretim amacıyla kullanmaya çalıştığını ortaya koyuyor.

"Florida'da öğrencilere cinsiyet ve cinsel kimlik hakkında öğretilememesi gerektiğini söyleyen Don't Say Gay yasası olarak adlandırılan bir yasa da dahil olmak üzere son zamanlarda çıkarılan eyalet yasalarını, kitapların yaşa uygun, pornodan uzak ve "öğrenci ihtiyaçlarına uygun" olması gerektiğini belirten bir yasa da dahil olmak üzere site.

İlgili konularda öğretildiğinde "uç sol uyanık ajandasinin" "okullarımızı ve iş yerlerimizi ele geçirmesine" izin verilmediğini söylediği bir başka yasa da bu yıl tanıtıldı.