Özcan, Amerika'da 2013'te yayınlanan Serial podcast dizisi sonrası büyük sıçrama yaşayan ve ana akımlaşan podcastın, Spotify'ın son yıllarda, milyar dolarlık yatırımı sonrasında daha fazla odak noktası olmaya başladığını ifade etti.

Youtube'un podcast altyapısını desteklemeye başlaması ve bununla videocast içeriklerin artmasının son yıllarda Youtube'u podcast için önemli bir oyuncu haline getirdiğini anlatan Özcan, platformun algoritmik ve erişilebilirlik gücünün önemi yanında, üreticiye gelir elde edebilme adına bir umut verdiğine işaret etti.

Özcan, "NewsLabTurkey'in Temmuz 2023'te yayınladığı podcast araştırmasında da katılımcı olan dinleyicilerin önemli oranda podcasti Youtube'dan keşfettikleri tespit ediliyor. Dünyada da benzer bir durum söz konusu." dedi.

Türkiye'de salgın öncesi başlayan ilgi ve yükselişin sonrasında ivmelenerek devam ettiğine dikkati çeken Özcan, "Geldiğimiz noktada ülkemizde oluşmaya devam eden ve giderek olgunlaşan bir ekonomisi var. Bununla birlikte Türkiye'de podcast ekosistemi kurumsallaşıyor ve kendi özel yapılarını oluşturuyor. Ajanslar, uygulamalar, alana özel araştırmalar, etkinlikler derken ekosistem kendi alanını genişletiyor ve ekonomisini oluşturuyor." görüşünü kaydetti.

Özcan, Karnaval Radyo'nun YouGov ile 2023'ün son çeyreğinde açıkladığı verilere göre, Türkiye'de dijital ses tüketimi yüzde 75 iken, podcast bilinirliğinin yüzde 60, podcast dinleme oranının ise yüzde 19 olduğunu belirtti.

Rıfat Özcan, "Podcastin de içinde olduğu dijital ses dünyasının, internet ve sosyal medya penetrasyonunun yoğun olduğu Türkiye'de daha da büyüyeceği ve yatırım yapılacağı bir gelecek bizi bekliyor." dedi.

"Podcast bütünleşik bir pazarlama stratejisi için büyük bir imkan sağlıyor"

Podcast ekosisteminin Türkiye'de reklam pastasından daha büyük bir pay almak istediğini vurgulayan Özcan, pazarlama için önemli olan birçok büyük etkinlikte kendine yer bulan podcastın, markaların içinde olmak istediği yeni bir dünya olduğunu söyledi.

Özcan, markaların podcasti itibar yönetimi, içerik pazarlaması için kullanabildiğini, reklam engelleyici kullanan internet kullanıcısına ulaşmak için de bunun kendine özgü yapısından yararlanabildiğini ifade ederek, "Ayrıca çapraz olarak hem ses hem görüntü ekosistemlerinde değerlendirilebilir olması podcasti sektörel olarak daha da büyük bir güç haline getiriyor. 2024'te Türkiye'de markalar için podcast, içerik üretmek veya üretilen podcastlere reklam vererek içinde olmak istedikleri bir alan." şeklinde konuştu.

Podcastte bilgi ve eğlenme içeriklerinin ön planda olmakla beraber kurgu podcast dizilerinin de sesli olarak dinleyicileri bambaşka bir dünyaya davet ettiğine dikkati çeken Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Podcast içeriksel olarak birçok hikayenin başlangıç noktası olarak kurgulanabileceği gibi birçok hikayenin devamı olarak da konumlandırılabilir. Bu sayede farklı platformlarda podcast bir ana öğe veya tamamlayıcı öğe olarak kullanılarak transmedyal hikaye anlatımına kapı aralayabilir. Bu bağlamda podcast hem markalara hem hikaye anlatıcılarına bütünleşik bir pazarlama stratejisi için büyük bir imkan sağlıyor."