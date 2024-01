Haber: Damla Oya Erman

Oyunun temelinde Pokemon yakalamak bulunsa da, bu kararlı eğitmen, Niantic'in oyununda zamanını hediyeler göndererek geçirerek dikkat çekiyor.

Yakalanan Pokemon'larla oyuncular, raid'ler veya Team GO Rocket'a karşı çatışmalar gibi PVE savaşlarına katılabiliyorlar. Daha fazla zorluk isteyen eğitmenler için Pokemon GO'nun PVP'si farklı liglere ayrılmış durumda. Eğitmenler ayrıca yaratıkları elde etmek ve koleksiyonlarına eklemek için yumurtaları çıkartabilir, yarışmalara katılabilir ve hediyeler gönderebilirler.

2018'de Niantic'in eklediği hediyeler, oyuncuların arkadaşlarına öğeler içeren bir paket göndermelerine olanak tanıyor. Oyuncular, Pokemon GO etkinliklerinden elde ettikleri etiketleri hediyeleri göndermeden önce süslemek için kullanabiliyorlar. Oyunda farklı XP (artırım puanı) kaynakları bulunsa da, bir oyuncu oldukça alışılmadık bir yol seçerek hesabını seviyelendirdi.

Reddit kullanıcısı PrestyRS, sadece hediyeler göndererek 34. seviyeye ulaşan bir Pokemon GO oyuncusunu paylaştı. Ekran görüntüsü, oyuncunun profilinde 0 savaş yapılmış olduğunu gösterirken, kullanıcı ekleyenin belirttiği gibi PokeStop çevirmediğini ve Bulbasaur dışında başka bir Pokemon'a sahip olmadığını gösteriyor. Kullanıcı, bu oyuncunun altı aydır arkadaş listesinde olduğunu belirtiyor. Ayrıca, oyuncunun kendisinden hiç hediye almadığını veya başkalarına hediye göndermediğini söylüyor. Bunun yerine, hesabını seviyelendirmek için yaptıkları tek şey, Pokemon GO'dan aldıkları hediyeleri göndermek.

Bu benzersiz seviye atlama yöntemi, Pokemon GO topluluğunu şaşırttı ve oyuncunun azmi övgü aldı. Sonuçta, oyuncunun hediyeler almak ve bunları 34. seviyeye ulaşmak için açmak için yeterli arkadaşı olması gerekiyordu ki bu da sabır gerektiriyordu. Eğer oyuncunun yeterli arkadaşı yoksa, hediyeleri PokeStop çevirerek veya Buddy Pokemon'un bir tane bulmasını bekleyerek alabilir. Pokemon GO hediyeleri, Poke Topu, Max Canlandırma, 7 km yumurtalar ve hediye alınan PokeStop'un kartından kartpostal içeren çeşitli öğeler içerir.

Pokemon GO oyuncusu, hesabını sadece hediyeler göndererek seviye 40'a çıkarmayı planlıyorsa, diğer eğitmenler artık artırım puanı kazanmak için beklemek zorunda değiller. Bu ay içinde, Pokemon GO, yeni bir etkinlikte eklenecek olan iki ilave 9. Nesil Pokemon'u onayladı. Ayrıca önümüzdeki ay, Origin Forme Dialga ve Palkia'nın Pokemon GO Tour 2024 etkinliğinde beklenen debut'u, yeni parlakların ortaya çıkışı ile birlikte gerçekleşecek.