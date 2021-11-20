Atama Kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Özel Temsilcisi Ahmet Altay Cengizer görevlerinden alındı. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet atandı.

ENDONEZYA BÜYÜKELÇİLİĞİNE, ASAN ATANDI

Resmi Gazete'deki karara göre, Endonezya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Aşkın Asan atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

İL MÜFTÜLÜKLERİNDE YAPILAN ATAMALAR

Kararda, Bingöl İl Müftülüğüne Mustafa Topal'ın, Hakkari İl Müftülüğüne İsmail Fakirullahoğlu'nun, Kayseri İl Müftülüğüne Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş'un, Sivas İl Müftülüğüne Ardana Müftüsü Remzi Pehlivan'ın, Ardahan İl Müftülüğüne ise Hayri Erenay'ın atandığı ifade edildi.