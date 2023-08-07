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Polonyalı yetkililer, sınır güvenliğinin artırılacağına yönelik açıklamalarını son haftalarda yoğunlaştırdı. Özellikle Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in Belarus'a yerleştirilmesinin ardından yükselen güvenlik kaygıları nedeniyle bu adımlar sıklaştırılıyor.

Tüm yasa dışı göçle mücadele sürecinin Belarus Sınır Muhafızları tarafından organize edildiğini söyleyen Wasik, Belarus sınırında Polonya askerlerini hedef alan saldırganlık düzeyinin arttığını kaydetti.

Polonya haber ajansı PAP'a göre, Polonya-Belarus sınırında bazıları şiddet içeren bir dizi olay meydana geldi.

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